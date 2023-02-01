Оккупанты переоценивают свои военные возможности для продвижения в Донецкой области, - ISW

2023-02-01 22:00

Оккупанты снова переоценивают возможности своих военных для продвижения в Донецкой области и на поле боя в целом.

Аналитики отмечают, что марионетка Кремля Денис Пушилин в последнее время сделал большое количество заявлений о продвижении сил РФ на Донбассе.

В отчете ISW указывают, что главарь так называемой "ДНР", вероятно, потерял связь с реальностью, так как начал размышлять над захватом Бахмута, который откроет путь на Краматорск и Славянск, расположенные в 40 километрах к северо-западу.

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее утверждал, что средняя скорость продвижения россиян вокруг Бахмута составляла около 100 метров в сутки, и российским войскам понадобилось 8 месяцев, чтобы продвинуться с оккупированной Попасной Луганской области и Светлодарска до нынешних позиций в районе Бахмута (расстояние 25 км и 22 км соответственно)", - подчеркивают специалисты.

Однако Пушилин, упрямо игнорируя эти данные, продолжил мечтать и о захвате Угледара, который позволит российским войскам начать наступательные операции на Курахово, Марьинке и Покровске, несмотря на то, что российские войска не смогли захватить Марьинку с 17 марта 2022 года, когда Минобороны РФ ложно отчиталось о захвате населенного пункта.

Кроме того, боевик говорил, что Россия захватит Авдеевку, но не дал никаких объяснений, как оккупанты планируют прорвать почти девятилетние украинские укрепления вокруг населенного пункта.

"Ожидания Пушилина по поводу гипотетического захвата Бахмута дополнительно демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом своего военного потенциала", - объяснили аналитики.

Ключевые выводы ISW: