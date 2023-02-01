ВОЙНА В Украине Юрист объяснила, что происходит после визита в военкомат во время мобилизации

2023-02-01 20:30


Юрист отметила, что не всех отправляют на медкомиссию, могут просто уточнить данные.

Военкомат или просто сверяет данные украинцев, которые приходят с повестками, или отправляет на медкомиссию. После выводов врачей ситуация может иметь разные варианты развития.

"Бывают совершенно разные случаи. Бывает, когда военнообязанный приходит в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там проверяют, что он стоит на учете в том ТЦК и СП, где он должен стоять, с документами все нормально и в принципе, на этом разговор окончен", - рассказала юрист ОО "Юридическая сотня" Ирина Пидреза в эфире телемарафона.

При этом она отметила, что после медкомиссии могут вручать так называемые "боевые повестки".

"То есть, если возникнет потребность в мобилизации именно такого лица, его вызывают и уже относят либо к учениям, либо в какую-то конкретную воинскую часть для прохождения службы", – подытожила юрист.

Мобилизация в Украине - что известно

Мобилизация в Украине стратовала 24 февраля 2022 года, когда российская армия начала полномасштабное вторжение.

При этом глава управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что мобилизуют только тех, кто может работать с новым оружием.

Кроме того, украинцам напомнили, что военнообязанные, нарушающих правила воинского учета, привлекаются к ответственности по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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