ВОЙНА В Украине Белый дом одобрит передачу Украине ударных истребителей F-16 - Пентагон

2023-02-02 10:27

Отдельные официальные лица Минобороны США, считают, что Белый дом все же одобрит передачу истребителей F-16 Украине. В частности, подобные ситуации уже имели место ранее: сначала администрация президента говорила "нет" по вопросу поставки определенного вооружения, но позже разрешала его поставлять. Об этом сообщает The Washingtin Post со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.

В американском ведомстве отмечают, что их планы вряд ли скоро изменятся, однако остается вероятность того, что обсуждение вопроса поставок истребителей возможно. Собеседник издания напомнил, что сначала США не хотели предоставлять M1 Abrams Украине, но впоследствии изменили мнение.

Другое высокопоставленное должностное лицо министерства обороны рассказало СМИ, что в Пентагоне "растет разочарование среди тех, кто хочет сделать больше, чтобы помочь Украине", однако они сталкиваются с возражениями тех, кто выступает за более осторожный подход.

По его словам, хотя министр обороны Ллойд Остин и некоторые из его чиновников не хотели одобрять танки Abrams, а за несколько недель до этого - усовершенствованную ракетную систему Patriot, Байден в конце концов это сделал.

В свою очередь, представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что США и их союзники оказывают краткосрочную поддержку для "поддержания и укрепления имеющегося воздушного потенциала Украины", но консультируются с Украиной по поводу ее долгосрочных потребностей.