ВОЙНА В Украине В ВСУ призвали не манипулировать передачей Украине словацких и польских истребителей

2023-04-06 12:30

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал представителей СМИ перестать манипулировать заголовками и подавать необоснованную информацию, связанную с передачей Украине словацких и польских самолетов. 

"Уважаемые представители СМИ! Просьба перестать манипулировать заголовками, делать необоснованные "победные новости" из передачи словацких и польских МиГ, благодаря чему, цитирую… "удалось укомплектовать три бригады истребителей" И откуда взялась цифра 72?!", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

"Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но не решит вопрос "контрнаступления", "победы" и т.д.", - уточнил спикер.

По его словам, для завоевания полного превосходства в воздухе и победы Украине нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения.

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