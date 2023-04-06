ВОЙНА В Украине В ВСУ призвали не манипулировать передачей Украине словацких и польских истребителей

2023-04-06 12:30

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал представителей СМИ перестать манипулировать заголовками и подавать необоснованную информацию, связанную с передачей Украине словацких и польских самолетов.

"Уважаемые представители СМИ! Просьба перестать манипулировать заголовками, делать необоснованные "победные новости" из передачи словацких и польских МиГ, благодаря чему, цитирую… "удалось укомплектовать три бригады истребителей" И откуда взялась цифра 72?!", - отметил Игнат.

Он подчеркнул, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

"Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но не решит вопрос "контрнаступления", "победы" и т.д.", - уточнил спикер.

По его словам, для завоевания полного превосходства в воздухе и победы Украине нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения.