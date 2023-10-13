ВОЙНА В Украине Стало известно, когда Дания и Бельгия отправят в Украину свои истребители F-16

2023-10-13 16:31

Дания сможет отправить в Украину первые истребители F-16 уже в первом квартале следующего года. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, сообщает BBN.

"Мы ожидаем, что в марте или апреле мы сможем передать Украине первую партию боевых самолетов", – отметил чиновник.

По его словам, для обучения украинских пилотов потребуется определенное время.

"Мы должны сделать большую работу, чтобы украинцы могли их эксплуатировать", - уточнил Поульсен.

Напомним, по данным СМИ, украинские пилоты уже тренируются в Дании на F-16.

Кроме того, министр обороны Бельгии на днях заявила, что страна также отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину в рамках военной помощи.