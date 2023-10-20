ВОЙНА В Украине Еще одна страна ЕС рассматривает передачу Украине истребителей четвертого поколения

2023-10-20 22:12

Правительство Швеции активно обсуждает передачу Украине истребителей Gripen. Об этом сообщает американское издание Politico.

Решение Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать истребители F-16 Киеву сделало предоставление Украине Gripen более обсуждаемой темой в правительстве Швеции.

Эксперты отмечают, что украинским пилотам и инженерам предстоит пройти обучение с незнакомыми системами, поэтому на передачу этих самолетов потребуется время. Gripen могут существенно помочь Украине контролировать свое воздушное пространство, ведь они считаются относительно дешевыми и простыми в обслуживании.

Шведские истребители располагают специальным оборудованием для противодействия российским самолетам и радарным системам класса "земля-воздух". Такие самолеты могут работать с более коротких, более узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей, что уменьшает риск скопления самолетов на большой базе и их уничтожение в результате одной вражеской атаки.

 

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