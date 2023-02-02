ВОЙНА В Украине В Киевской области запустили первую в Украине газопоршневую электростанцию

2023-02-02 14:29

В Ирпене Киевской области запустили первую в Украине малую электростанцию, которая будет питать критическую инфраструктуру города. Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Отмечается, что газопоршневая электростанция мощностью 1 МВт обеспечит работу котельной, предоставляющей услуги теплоснабжения 70% жителям города. Также к ней будут подключены школы, больница, горсовет.

Как уточнили в комитете, малая электростанция прибыла в готовом (укомплектованном) состоянии из Австрии и была введена в эксплуатацию в течение нескольких дней. Для ее установки необходимо было подготовить бетонный фундамент и подвести газовые и электрические сети.

"Эта установка, по сравнению с дизельным генератором, представляет собой постоянный, а не резервный источник питания и спроектирована для работы в непрерывном режиме в течение всего срока эксплуатации. Такие готовые решения позволяют быстро обеспечить бесперебойное энергоснабжение объектов коммунального хозяйства во время постоянных обстрелов", - подчеркнул глава комитета Андрей Герус.

По его словам, в Украине планируют установить 100 таких электростанций.