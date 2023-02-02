ВОЙНА В Украине Русские оккупанты сильно переоценивают свои возможности - Институт изучения войны США

2023-02-02 15:37

Оккупанты переоценивают свои возможности в вопросе продвижения в Донецкой области, а также на поле боя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что враг Украины потерял связь с реальностью, поскольку раздумывает о захвате Бахмута, который откроет путь на Краматорск и Славянск, расположенные в 40 километрах к северо-западу.

"Основатель банды вагнер пригожин ранее утверждал, что средняя скорость продвижения россиян вокруг Бахмута составляла около 100 метров в сутки, и российским войскам понадобилось 8 месяцев, чтобы продвинуться с оккупированной Попасной Луганской области и Светлодарска до нынешних позиций в районе Бахмута (расстояние 25 км и 22 км соответственно)", - объяснили специалисты ISW.

Враг также надеется на захват Угледара, который якобы позволит российским войскам начать наступательные операции на Курахово, Марьинку и Покровск, несмотря на то, что российские войска не смогли захватить Марьинку с 17 марта 2022 года.

"Ожидания рашистов по поводу гипотетического захвата Бахмута дополнительно демонстрируют, что они продолжают сталкиваться с проблемами в точной оценке соотношения времени и пространства с учетом своего военного потенциала", - резюмируется в отчете ISW.