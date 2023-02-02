ВОЙНА В Украине роССия хочет рассредоточить украинские войска для эскалации: в ISW раскрыли план путина

2023-02-02 16:00

Россия, вероятно, намерена рассредоточить украинские силы, отвлечь их от критических направлений наступления и зажать в северо-восточных приграничных районах. В то же время российское вторжение из Беларуси остается крайне маловероятным, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете аналитики подчеркивают, что Россия продолжает внутренние информационные операции против Украины.

"Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после "обстрелов неонацистскими формированиями" приграничных районов. … Это, вероятно, служит двоякой цели. Он продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны. Путин может создавать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах", – констатируют аналитики.

В то же время отмечают, что российский план по раздуванию информации о готовящемся повторном вторжении с территории Беларуси проваливается.

"Продолжающаяся информационная операция по прижатию украинских войск к северной границе Украины и Беларуси, похоже, дает сбои, поскольку украинские официальные лица все чаще считают, что это непредвиденное обстоятельство маловероятно. Угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой вынудить Украину перебросить в эти районы ограниченные подразделения для защиты от таких нападений, тем самым рассредоточив украинские войска до определенного предела перед вероятной российской наступательной операцией в ближайшие месяцы", – говорится в отчете.

Угрозы со стороны Беларуси - что стоит знать

В Беларуси во вторник, 31 января, началась "совместная штабная тренировка" войск РФ и РБ. При этом на отдельных полигонах Беларуси учения длятся непрерывно с 29 апреля 2022 года.

Часть военных, которые проходят обучение в Беларуси, впоследствии попадают на войну против Украины. К примеру, по данным британской разведки, была подготовлена 2-ая гвардейская мотострелковая дивизия, которую хотят отправить на фронт.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отмечает, что совместные учения стран, активно освещаемые беларускими пропагандистами, похожи на российскую ИПСО и военную хитрость Минобороны РФ, направленную на демонстрацию угрозы нового возможного вторжения с территории Беларуси в Украину.

В Государственной пограничной службе говорят, что Беларусь не прекращает поддерживать вооруженную агрессию России, а ситуация на границе остается напряженной, но контролируемой.

Украинские военные и западные эксперты все чаще называют повторное вторжение РФ в Украину с территории Беларуси маловероятным. По крайней мере, в настоящее время. К моменту начала масштабных военных учений России и Беларуси в сентябре 2023 года военное присутствие РФ в РБ может возрасти, как и угроза вторжения.