ВОЙНА В Украине У СНБО есть "санкционное досье", все отслеживается – Данилов

2023-02-02 16:30

Украина находится в начале пути очищения от людей, которые забыли о чести, а СНБО отслеживает связи с людьми, на которых наложены санкции.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Это (серия обысков, проведенная 1 февраля СБУ, БЭБ и ГБР – ред.) лишь начало активных действий и работы, которая отрабатывалась месяцами для того, чтобы собрать доказательную базу по всем этим элементам. И мы находимся в начале большого пути очищения нашей страны от людей, которые забыли, что такое честь, государство и страна и занимались безобразием, в частности во время войны".

Детали: Данилов отметил, что в СНБО есть так называемое "санкционное досье".

"Все отслеживается. Если кто-то считает, что он может помогать тем людям, на которых наша страна наложила санкции, он глубоко ошибается", – заявил он.

Кабинет министров 1 февраля уволил руководство налоговой и тмаожни: исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко и его заместителя Александра Шуцкого, исполняющую обязанности главы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко.

1 февраля ГБР проводило обыски у руководства столичной налоговой.

СБУ и БЭБ пришли с обысками к олигарху Игорю Коломойскому по делу о махинациях в "Укрнафте" и "Укртатнафте". СБУ разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Также СБУ провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных нардепу от ОПЗЖ Вадиму Столару, расследуя их участие в легализации средств Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц.

Также СБУ и ГБР 1 февраля провели обыски у Арсена Авакова – бывшего министра внутренних дел – относительно закупки французских вертолетов Airbus из-за аварии вертолета, в которой 18 января погибло руководство МВД.

Владимир Зеленский заявил, что тех, кто "пачкается" на должностях и ослабляет Украину, будут увольнять и наказывать, а особенно честность и прозрачность важна для Министерства обороны.