ВОЙНА В Украине Ввод регулярных войск рф отсрочил кульминацию наступления на Бахмут – ISW

2023-02-02 19:00

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявляют, что введение регулярных войск России на замену истощенных "вагнеровцев" отсрочило кульминацию наступления вокруг Бахмута.

Источник: ISW

Детали: Введение российских регулярных войск на линию фронта под Бахмутом отсрочило кульминацию наступления группы "Вагнера", поэтому бои за город продолжаются.

Наступление группы "Вагнера", по оценке ISW, достигло кульминации, но российское командование перебросило достаточное количество войск, таким образом предотвратив общую кульминацию наступления на Бахмут, которое еще продолжается.

Командир украинского подразделения, действующего в Бахмуте, Денис Яролавский подтвердил, что "высококвалифицированные" российские регулярные войска сейчас усиливают штурмовые подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" в рамках постоянных усилий по окружению Бахмута.

ISW не прогнозирует неизбежного захвата Бахмута под российскими войсками, хотя украинское командование может решить отступить, чтобы избежать значительных потерь.

Представители Кремля, отмечают военные аналитики, снова переоценивают возможности российских военных по продвижению в Донецкой области и на поле боя.

Аналитики приводят слова московской марионетки Дениса Пушилина, который заявил, что захват оккупантами Бахмута позволит России продвинуться в Краматорск и Славянск, а гипотетический захват россиянами Угледара позволит им начать наступательные операции на Курахово, Марьинку и Покровск - несмотря на неспособность российских войск захватить Марьинку с 17 марта 2022 года, когда Министерство обороны России ложно заявило о захвате этого населенного пункта.

Безосновательно он говорил и о захвате Авдеевки.

В институте подводят итоги: "Ожидания Пушилина относительно гипотетического захвата Россией Бахмута еще раз демонстрируют, что россияне продолжают сталкиваться с проблемами в точной пространственно-временной оценке с учетом российских военных возможностей".

Российские регулярные войска, возможно, заменяют истощенные силы ЧВК "Вагнера", перебрасывая их из Бахмута на линию фронта на юге Украины.

По мнению экспертов, министерство обороны России, возможно, пытается полностью вытеснить силы ЧВК "Вагнера" под Бахмутом и представить российскую структуру военного командования как единственного победителя вокруг Бахмута, если предположить, что российские войска, в конце концов, возьмут город.

Основные выводы ISW за 31 января: