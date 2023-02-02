ВОЙНА В Украине Не надо помогать пропаганде рф: Подоляк обратился к Илону Маску

2023-02-02 17:00

 

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк обвинил американского бизнесмена, владельца социальной сети Twitter в том, что платформа уменьшает охват украинских официальных аккаунтов.

Цитата

"Илон Макс, может, достаточно пессимизировать украинские официальные аккаунты и насильственно сокращать охват? Слишком все очевидно… Не надо помогать бездарной ru-пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, который объяснит владельцу правила конкуренции?" - написал он.

Дополнение

В октябре 2022 года миллиардер Илон Маск закрыл сделку на 44 миллиарда долларов по покупке Twitter.

Маск пообещал сократить штат и расходы на Twitter, а также стимулировать инновации продуктов в попытке создать "суперприложение", включающее платежи, коммерцию и обмен сообщениями. Он сообщил, что планирует ослабить правила модерации контента, в частности, отменить "вечные баны".

В ноябре прошлого года он также заявил, что соцсеть должна стать самым точным источником информации.

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роССия хочет рассредоточить украинские войска для эскалации: в ISW раскрыли план путина 2023-02-02 16:00
Русские оккупанты сильно переоценивают свои возможности - Институт изучения войны США 2023-02-02 15:37