ВОЙНА В Украине В Пентагоне разочарованы отказом Байдена поставлять Украине истребители F-16, - The Washington Post

2023-02-02 19:30

По данным The Washington Post, негативный ответ президента США Джо Байдена на вопрос журналистов, будут ли в США поставлять истребители F-16, вызвало разочарование в Министерстве обороны США.

Об этом сообщает Бабель.

Издание со слов чиновника Пентагона пишет, что среди сотрудников ведомства, выступающих за более активную поддержку Украины, растет разочарование осторожным подходом Белого дома к оказанию военной помощи Украине.

По информации журналистов, некоторые официальные лица в Минобороны США предполагают, что передача истребителей может быть одобрена несколько позже. Чиновники отмечают, что уже были такие ситуации, когда американская администрация отклоняла запросы Киева на поставки некоторых вооружений, однако затем давала свое согласие, в частности, относительно танков M1 Abrams.

Представитель Пентагона Патрик Райдер говорит, что США и союзники консультируются с Украиной по спектру помощи и адаптируют военные пакеты под запросы и потребности ВСУ. Он отметил, что западные страны уже оказали краткосрочную помощь для "поддержания и укрепления существующего военно-воздушного потенциала Украины". Речь идет о поставках некоторыми западными странами с апреля прошлого года запчастей для самолетов, которые уже были в Украине, пишет WP.