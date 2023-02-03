ВОЙНА В Украине Евросоюз подготовит 30 тысяч профессиональных солдат для украинской армии

2023-02-03 08:26

Тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 тысяч новобранцев для украинской армии. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"роССия вернула войну в Европу, но Украина продолжает сражаться. Рад сообщить премьер-министру Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тысяч украинских солдат, в результате чего общее количество обученных военнослужащих достигнет 30 тысяч человек", – написал он в Twitter.

Также Боррель сообщил, что ЕС выделит Укаине 25 млн евро на разминирование.

"Защита гражданских лиц и их средств к существованию является приоритетом",– подчеркнул глава дипломатии ЕС.