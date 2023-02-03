ВОЙНА В Украине Евросоюз подготовил дополнительный пакет помощи Украине на 400 млн евро

2023-02-03 15:37

Власти Евросоюза объявят о дополнительном пакете помощи Украине в размере 400 млн евро для поддержки процесса реформ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по вопросам бюджета Йоханнеса Хана.

По его словам, вскоре ЕС также предложит продолжить приостановку всех тарифов и мер торговой защиты касательно украинского импорта.

Также будет предложено приостановить финансовые взносы Украины для участия в программах Евросоюза до тех пор, пока в стране остаются финансовые проблемы.

Напомним, 2 февраля в Киев прибыла представительная делегация Евросоюза. В ее составе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 15 еврокомиссаров.

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Евросоюз подготовил дополнительный пакет помощи Украине на 400 млн евро 2023-02-03 15:37
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