ВОЙНА В Украине ВСУ за сутки уничтожили 720 оккупантов - Генштаб

2023-02-04 11:00

Также были ликвидированы три танка, шесть боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, три средства ПВО, четыре беспилотника.

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 720 оккупантов. С начала войны потери солдат РФ составляют около 130 590 человек убитыми. Об этом 4 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери врага на сегодняшний день:

личного состава - около 130590 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3218 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 6394 (+6),

артиллерийских систем - 2220 (+5),

РСЗО - 460 (+0),

средств ПВО - 225 (+3),

самолетов - 294 (+0),

вертолетов - 284 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 956 (+4),

крылатых ракет - 796 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5081 (+13) ед,

Напомним, за минувшие сутки ракетные войска и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и одну тяжелую огнеметную систему Солнцепек. Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Ранее сообщалось, что пограничники уничтожили группу вражеских штурмовиков на окраине Бахмута.