Также были ликвидированы три танка, шесть боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, три средства ПВО, четыре беспилотника.
Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 720 оккупантов. С начала войны потери солдат РФ составляют около 130 590 человек убитыми. Об этом 4 февраля сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери врага на сегодняшний день:
Напомним, за минувшие сутки ракетные войска и артиллеристы поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и одну тяжелую огнеметную систему Солнцепек. Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Ранее сообщалось, что пограничники уничтожили группу вражеских штурмовиков на окраине Бахмута.