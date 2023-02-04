ВОЙНА В Украине Военные усилия рф в Украине "подпитываются" турецким экспортом

2023-02-04 16:00

В прошлом году турецкие компании экспортировали технику, которая необходима для вооруженных сил рф, на десятки миллионов долларов. Это демонстрирует, как россия может наращивать техническую силу, несмотря на международные санкции, передает УНН со ссылкой на WSJ.

Детали

Данные показывают, что по меньшей мере 13 турецких фирм экспортировали товаров на общую сумму не менее 18,5 млн долларов, включая изделия из пластика, резины и транспортные средства. Экспорт осуществлялся по меньшей мере 10 российским компаниям, которые находятся под санкциями США за их роль в нападении рф на Украину.

Турецкие фирмы отправляли в рф 15 миллионов долларов в виде лифтов, электрогенераторов и других товаров американского производства. Этим они нарушили экспортный контроль США, который призван лишить рф жизненно важного военного оборудования.

В прошлом году США и более 30 других стран ввели санкции против россии в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину, пытаясь лишить кремль средств, оружия и технологий, необходимых ему для ведения войны.

Сейчас США оказывают давление на третьи страны, например такие как Турция, чтобы те не забывали о ключевых аспектах санкций. К примеру, в конце прошлого года высокопоставленные чиновники США предупредили Турцию, что турецкие граждане могут быть оштрафованы и приговорены к тюремному заключению за обслуживание самолетов американского производства, летающих в рф и из рф, и нарушающих экспортный контроль.