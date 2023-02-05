ВОЙНА В Украине Новое наступление рф: The Telegraph оценило возможные варианты развития событий

2023-02-05 13:00

В последнее время оккупанты пытаются атаковать и на юге, и на востоке Украины.

Российские оккупационные войска могут рассматривать различные варианты нового наступления на Украину накануне годовщины полномасштабного вторжения 24 февраля. Обострение наблюдается на нескольких направлениях.

Издание The Telegraph пишет, что за последние несколько недель они нанесли удары вдоль южного фронта в Запорожской области, в городе Угледар на юго-востоке Донецкой области, а также вдоль лесистой линии фронта в Луганской области. Что является главной угрозой, еще никто не знает.

Отмечается, что много людей на Донбассе предполагают вероятный отход ВСУ на новую линию обороны, как это было во время боев за Северодонецк Луганской области летом 2022 года. Также люди выезжают из городка Часов Яр в Донецкой области.

В статье отмечается, что в случае захвата вражескими войсками Бахмута это будет тяжелым ударом для Украины, но это не обязательно станет причиной прорыва оккупантов. Однако Бахмут может оказаться отвлекающим маневром.

В американском Институте изучения войны в отчете 3 февраля отметили, что Россия направит основные наступательные усилия своих войск на Луганщине – в районе Сватово и Кременной.

"Эти два ключевых узла сейчас находятся в руках России, но с осени они были целью украинского наступления. Удар здесь может иметь целью вывести украинцев из равновесия в менее защищенном районе", – пишут журналисты.

В то же время украинский офицер, который сейчас находится в Харькове, считает, что оккупанты могут пойти в атаку с востока, пытаясь вернуть под свой контроль территорию, которую они потеряли во время контрнаступления ВСУ в сентябре. Враг мог бы попытаться оттолкнуть украинские войска от линии снабжения между Валуйками Белгородской области России до Сватово.

В дальнейшем оккупанты могли бы перерезать магистраль между Харьковом и Изюмом, чтобы лишить украинские силы путей снабжения на Донбасс. Однако военный отметил, что у российских войск недостаточно сил, чтобы атаковать сам Харьков. Он также выразил сомнение относительно того, что враг прибегнет к такой попытке. В то же время он бы не удивился в случае вражеского удара через границу на Сумщине.

"Есть много мест, куда они могут пойти", – добавил украинский офицер.

В то же время независимый военный исследователь из Киева Кирилл Михайлов считает, что непредсказуемым образом могут развиваться события на юге Украины. Он подчеркнул, что российские оккупанты не имеют достаточного количества ресурсов, чтобы провести наступление на всех фронтах. Однако у них много мобилизованных, чтобы использовать их для удержания линии фронта и сосредоточить свои наиболее опытные силы для опасного наступления в одном районе.

При этом атака на южном фронте угрожала бы основным маршрутам снабжения украинских сил на Донбассе. Однако в этом случае оккупантам понадобится преодолеть расстояние от нынешней линии фронта до трассы Днепр-Донецк в 50-60 километров.

Новое наступление РФ на Украину: прогнозы

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что запорожская группировка российских войск значительно слабее и более уязвима, чем донецкая ли луганская, а потому любые планы РФ по наступлению на этом направлении могут завершиться чем-то куда большим, чем просто фиаско.

Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что Кремль, вероятно, снова переоценивает возможности российской армии в контексте нового большого наступления в Украине. В ISW считают, что давно обсуждаемое наступление РФ, скорее всего, завершится преждевременно.

В то же время военный эксперт Михаил Притула заявил, что для нового наступления российские войска могут рассматривать три направления: северное, южное и донецкое. Он добавил, что РФ избрала тактику нашествия живой силой на горячих точках фронта, несмотря на колоссальные потери.