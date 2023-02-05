ВОЙНА В Украине Резников показал, чем оккупанты на Херсонщине защищались от HIMARS

2023-02-05 11:00

 

Министр обороны Украины Алексей Резников показал, какими устаревшими средствами российские оккупанты возле Херсонского моста защищались от современных реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских светоотражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS", – отметил он в Twitter.

При этом министр подчеркнул, что это еще раз подтверждает, что идет война "свободного будущего против тоталитарного прошлого".

Обеспечение российской армии: чем воюют оккупанты

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как работает хваленая российская РЛС "Зоопарк". Он отметил, что она не так страшна, как ее описывают, и фактически мало чем отличается от своих предшественников. У этих РЛС активная антенна, поэтому они очень легко обнаруживаются и поражаются средствами контрбатарейной борьбы.

В то же время террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил, что российское оружие по сравнению с переданным Украине западным вооружением менее точное. По его словам, поэтому ВСУ способны бить по мостам, а оккупанты – нет.

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