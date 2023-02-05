В роССии недостаточно сил для наступления на Запорожье, - ISW
2023-02-05 19:00
Российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что захватчики в Мариуполе рассказывают местному населению, что получили приказ о наступлении на Угледар, районы к юго-западу от Бахмута, Запорожье и Запорожскую область.
Россияне собрали на мариупольском направлении 30 тысяч своих военных. Однако, по оценкам ISW, все эти силы враг готовит для попытки наступления в Луганской области и неподалеку от Бахмута.
"В свою очередь украинские военные проинформировали, что оккупанты не собрали достаточно мощной ударной группировки для наступления на Запорожье. А все заявления РФ об успехах на этом направлении были лишь информационно-психологической операцией, чтобы попробовать рассредоточить украинские силы", - говорится в отчете.
В Институте изучения войны добавили, что собранных в Мариуполе 30 тысяч солдат недостаточно, чтобы атаковать Запорожье - город с примерно 750 тысячами населения, - одновременно продолжая наступательные операции по окружению Бахмута и начиная новый большой удар в Луганской области.
Ключевые выводы ISW:
- Минобороны РФ начало ряд мер по реструктуризации и консолидации совокупности нерегулярных сил, поддерживающих войну России в Украине, в обычные вооруженные силы РФ.
- Решение Минобороны РФ осуществить значительные структурные реформы во время подготовки к большому наступлению на востоке Украины, вероятно, является попыткой начальника генштаба РФ Валерия Герасимова быстрее завершить реформы, несмотря на то, что он часто пользуется приверженностью российского диктатора Владимира Путина.
- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин чрезмерно компенсирует свой спад влияния тем, что продолжает называть себя единственным победителем в Бахмутском районе.
- Украина и РФ обменяли 63 российских военнопленных на 116 украинских военнопленных.
- Российские войска вели ограниченные наступательные действия северо-западнее Сватового и продолжали наступательные действия в районе Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Угледара, но снизили темпы наступления в западных окрестностях Донецка.
- Украинские войска продолжают обстрелы российских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- Российские власти пытаются активизировать усилия по формированию вооруженных сил, привлекая более широкие кадры.