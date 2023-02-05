ВОЙНА В Украине В роССии недостаточно сил для наступления на Запорожье, - ISW

2023-02-05 19:00

 

Российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что захватчики в Мариуполе рассказывают местному населению, что получили приказ о наступлении на Угледар, районы к юго-западу от Бахмута, Запорожье и Запорожскую область.

Россияне собрали на мариупольском направлении 30 тысяч своих военных. Однако, по оценкам ISW, все эти силы враг готовит для попытки наступления в Луганской области и неподалеку от Бахмута.

"В свою очередь украинские военные проинформировали, что оккупанты не собрали достаточно мощной ударной группировки для наступления на Запорожье. А все заявления РФ об успехах на этом направлении были лишь информационно-психологической операцией, чтобы попробовать рассредоточить украинские силы", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны добавили, что собранных в Мариуполе 30 тысяч солдат недостаточно, чтобы атаковать Запорожье - город с примерно 750 тысячами населения, - одновременно продолжая наступательные операции по окружению Бахмута и начиная новый большой удар в Луганской области.

Ключевые выводы ISW:

  • Минобороны РФ начало ряд мер по реструктуризации и консолидации совокупности нерегулярных сил, поддерживающих войну России в Украине, в обычные вооруженные силы РФ.
  • Решение Минобороны РФ осуществить значительные структурные реформы во время подготовки к большому наступлению на востоке Украины, вероятно, является попыткой начальника генштаба РФ Валерия Герасимова быстрее завершить реформы, несмотря на то, что он часто пользуется приверженностью российского диктатора Владимира Путина.
  • Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин чрезмерно компенсирует свой спад влияния тем, что продолжает называть себя единственным победителем в Бахмутском районе.
  • Украина и РФ обменяли 63 российских военнопленных на 116 украинских военнопленных.
  • Российские войска вели ограниченные наступательные действия северо-западнее Сватового и продолжали наступательные действия в районе Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Угледара, но снизили темпы наступления в западных окрестностях Донецка.
  • Украинские войска продолжают обстрелы российских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области.
  • Российские власти пытаются активизировать усилия по формированию вооруженных сил, привлекая более широкие кадры.
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