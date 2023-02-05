ВОЙНА В Украине В роССии недостаточно сил для наступления на Запорожье, - ISW

2023-02-05 19:00

Российские оккупанты вряд ли смогут пойти в наступление на Запорожье, поскольку бросили большинство своих сил на подготовку для атаки в Луганской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что захватчики в Мариуполе рассказывают местному населению, что получили приказ о наступлении на Угледар, районы к юго-западу от Бахмута, Запорожье и Запорожскую область.

Россияне собрали на мариупольском направлении 30 тысяч своих военных. Однако, по оценкам ISW, все эти силы враг готовит для попытки наступления в Луганской области и неподалеку от Бахмута.

"В свою очередь украинские военные проинформировали, что оккупанты не собрали достаточно мощной ударной группировки для наступления на Запорожье. А все заявления РФ об успехах на этом направлении были лишь информационно-психологической операцией, чтобы попробовать рассредоточить украинские силы", - говорится в отчете.

В Институте изучения войны добавили, что собранных в Мариуполе 30 тысяч солдат недостаточно, чтобы атаковать Запорожье - город с примерно 750 тысячами населения, - одновременно продолжая наступательные операции по окружению Бахмута и начиная новый большой удар в Луганской области.

Ключевые выводы ISW: