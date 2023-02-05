ВОЙНА В Украине Украине нужны сотни тысяч БПЛА, надо развивать собственный рынок – Резников

2023-02-05 20:00

 

За 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет.

Источник: министр обороны Алексей Резников во время встречи с более 100 украинскими разработчиками и производителями БПЛА, сообщает сайт Минобороны

Детали: Резников отметил важность поддержки украинского рынка БПЛА, в частности, дронов широкого спектра применения – воздух-земля-вода.

Прямая речь: "Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и тому подобное.

Сейчас потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч БПЛА различных модификаций. Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности, за 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет".

"Повторю, независимость ВПК – это один из факторов обороноспособности страны. И сейчас одним из ключевых направлений Минобороны является развитие и поддержка украинского рынка БПЛА".

Больше деталей: Сообщается, что продолжается нормативно-правовая работа в рамках упрощения процесса развития производства БПЛА. Уже разработаны два проекта изменений в законы и пять изменений в постановления КМУ.

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ВОЙНА В Украине

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