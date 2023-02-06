ВОЙНА В Украине Армии нужны сотни тысяч дронов - министр обороны Украины встретился разработчиками и производителями БПЛА

2023-02-06 10:27

Министр обороны Алексей Резников встретился с более чем 100 украинскими разработчиками и производителями БПЛА и обсудил с ними потребности и запросы украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Резников подчеркнул, что сейчас очень важно поддерживать украинский рынок беспилотных летательных аппаратов, в частности дронов широкого спектра применения - воздух-земля-вода.

"Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные беспилотники), и о доставке б/к, эвакуации раненых и тому подобное", - пояснил Резников.

Он подчеркнул, что потребности Сил обороны Украины измеряются сотнями тысяч дронов различных модификаций.

"Работа по закрытию указанных потребностей продолжается, в частности за 8 месяцев полномасштабной войны к эксплуатации допущено больше БПЛА, чем за последние 5 лет", - указал министр.

Он добавил, что независимость ВПК - это фактор обороноспособности страны. И сегодня одним из ключевых направлений Минобороны есть развитие и поддержка украинского рынка беспилотников.

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