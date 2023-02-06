Новое наступление россиян в Луганской области можно ожидать в любой день после 15 февраля, считает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Источник: Гайдай в эфире телеканала Belsat
Прямая речь Гайдая: "В принципе после 15 февраля можно ожидать в любое время".
Детали: По словам главы ОВА, власти видят, что оккупанты стягивают все больше и больше резервов на этом направлении.
Также в Луганской и Донецкой областях фиксируют все больше техники, которую россияне, по словам Гайдая, "частично прячут где-то в лесопосадках, частично зарывают, а также больше строят укрепительных рубежей, откуда будут пытаться делать наступление".
Глава ОВА также отметил, что захватчики подвозят боекомплект, но расходуют его уже не так, как раньше, а значительно экономнее. Это, по его мнению, тоже свидетельствует о том, что россияне готовятся к полномасштабному наступлению.
Гайдай также рассказал, что двухмесячные учения мобилизованных россиян уже походят к концу и России понадобиться около 10 дней, чтобы перебросить их в Украину и собрать резерв для нового наступления.
Предыстория:
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.
- Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.
- Британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ 6 февраля сообщило, что в течение следующих 10 дней Россия планирует начать новое масштабное наступление.