Более 1000 уничтоженных оккупантов, 14 танков и 28 ББМ: Генштаб назвал новые потери рф
2023-02-07 17:00
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 1030 оккупантов. Также были уничтожены 14 танков и 28 боевых бронированных машин противника.
Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 133190 (+1030) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3245 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6443 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 2232 (+1) ед,
- РСЗО - 461 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 227 (+0) ед,
- самолетов - 294 (+0) ед,
- вертолетов - 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1958 (+0),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5107 (+3) ед,
- специальная техника - 208 (+5).
Напомним, как сообщали в Генштабе, для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области.
Добавим, по данным NYT, потери России на войне стремительно растут и достигли уже 200 тысяч военных.