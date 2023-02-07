ВОЙНА В Украине В Запорожской области за сутки зафиксировало 93 вражеских обстрела, есть разрушения

2023-02-07 11:33

За прошедшие сутки рашисты совершили 93 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения. Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Под обстрелы попали районы населенных пунктов Малая Токмачка, Малиновка, Новониколаевка, Преображенка, Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское, Новоданиловка, Ольговское, Малые Щербаки, Затишье, Щербаки, Орехов, Степное, Павловка.

Отмечается, что поступило 22 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате вражеских обстрелов.

За прошедшие сутки эвакуация гражданского населения с временно оккупированных территорий не проводилась, - сообщили в ОВА.