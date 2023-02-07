ВОЙНА В Украине Резников объяснил уменьшение выплат военным в тылу

2023-02-07 21:00

 

Министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ведомство отменило доплаты по 30 тысяч грн в месяц военнослужащим и сотрудникам МВД, находящимся вне зоны боевых действий.

В то же время, для военных увеличили размер денежного вознаграждения, сказал министр в интервью УП.

"Этот вопрос справедливости и одновременно бюджетной способности… Не будем забывать о бюджете — война тянется, пошел второй год, у нас сегодня много бизнеса не работает, налоги не платятся, а надо покупать оружие, количество Вооруженных сил огромно, надо их обеспечивать, одевать, питать и так далее. Бюджетные возможности у нас минус по отношению к тому, сколько мы зарабатываем", — пояснил Резников.

По словам главы оборонного ведомства, в начале российского вторжения почти вся Украина была полем боя и тогда целесообразно было платить доплаты всем, однако сейчас это несправедливо.

"Но дальше началось следующее. Бойцы, которые реально на "передке", в самых напряженных местах, говорят: "Мы там получаем, а те, кто ничего не делают, "курят бамбук", получают те же деньги - это несправедливо", — отметил Резников.

Вместе с тем, будет повышено денежное довольствие военнослужащих.

"Раньше обычный стрелок получал у нас 13 тысяч гривен. Моим приказом мы сделали так: стрелок будет получать денежное довольствие в размере 20 тысяч гривен. А если он на боевом исполнении у "передка", на блокпосту дежурит, на другом боевом исполнении, на границе - плюс еще 30 000. Так у него будет 50. Если он на "нуле", на уровне батальона - то тогда он будет 120 тысяч получать. Но, простите, те, кто находятся в тылу и несут службу, не рискуя ничем - стрелок будет получать 20 тысяч гривен. 30 тысяч или 100 тем более ему несправедливо платить", - подчеркнул Резников.

 

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