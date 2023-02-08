ВОЙНА В Украине Военкомы пишут, полиция проверяет: законно ли выписывать повестку, а не вручать готовый документ

2023-02-08 19:00

Журналисты узнали, каковы нормы законодательства в отношении процедуры вручения военнообязанным повесток, и могут ли военкомы выписывать повестки в присутствии военнообязанного лица, а не выдавать уже ранее выписанный документ.



Законодательством предусмотрена четкая процедура вручения повесток, в то время как выписывать повестку в присутствии лица, которому документ будет вручен, не является правомерным. Об этом пишет Фокус в статье "Добрый день, вам повестка. Самое важное о мобилизации в Украине в 2023 году".

"Заполнение повестки на месте, при лице, которому вручают повестку, неправомерно. Повестка должна быть заполнена и подписана уполномоченным лицом в соответствующих ТЦК заранее. То есть, в любом месте вам могут ее только вручить, а не выписывать. Поэтому если повестка была заполнена при вас, это также является основанием отказа от получения повестки", — отметила юрист АО "ЭКСПАТПРО" Инна Токарчук.

Что касается проверки документов военнообязанного, то в момент вручения повестки уполномоченное лицо вправе требовать у лица, которому вручается повестка, документы, удостоверяющие его личность (паспорт) и регистрацию, при чем, лицами, что могут требовать предъявления таких документов, являются только работники военкомата и представители полиции.

"Кроме того, право на проведение проверки документов у лиц предоставлено соответствующим уполномоченным лицам Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы и Вооруженных Сил, которые должны быть обязательно определены в приказе коменданта. Поэтому лицо, которому вручается повестка и у которого запрашивают документы для удостоверения личности, имеет право запросить у уполномоченного лица копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов, копию приказа или распоряжение военкомата, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток, а также служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий принадлежность такого лица к подразделению, определенному в приказе коменданта", — отметила Ирина Усиченко, адвокат АО "Мисечко и Партнеры".

По словам адвоката, арбитражного управляющего юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Александра Камши, право проверки документов полицией предусмотрено ч. 1 ст. 32 Закона Украины "О Национальной полиции". "Вместе с тем, полномочия полицейского по проверке документов уже ограничены некоторыми требованиями. В частности, полицейский, или лицо, определенное приказом коменданта, имеет подобное право только в определенных случаях", — говорит Александр Камша.

Когда полиция имеет право требовать предъявить документы:

1. Если лицо владеет внешними признаками, похожими на внешние признаки лица, находящегося в розыске, либо безвестно исчезнувшего лица, либо самовольно покинувшего место для содержания военнопленных;

2. Если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

3. Если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом или в месте осуществления специального полицейского контроля (например, блокпост);

4. Если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

5. Если лицо находится в месте совершения правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

6. Если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения.

Напомним, в постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года идет речь о том, что в рамках общей мобилизации в Украине дипведомства страны за рубежом должны помогать возвращать военнообязанных резервистов в Украину.

Ранее Фокус писал, что в Украине полномочия на вручение повесток есть у сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦКтСП), руководителей предприятий, где работает военнообязанный, представителей органов местного самоуправления.