В Испании погрузили на судно бронетранспортеры M113 для Украины - СМИ

20 бронетранспортеров M113, которые Испания отправит в Украину из порта Бильбао, уже на борту. Об этом сообщает Europa Press.
Детали
Издание пишет, что загрузка техники на судно Finneco 1, которое пришвартовано в Бильбао, происходила 7 февраля с 16:50 до 17:00 (17:50 до 18:00 по киевскому времени).
Europa Press добавляет, что отправка судна к месту назначения должна начаться в ближайшее время.
Напомним
Польша отправит в Украину оборудование, необходимое для восстановления энергетического сектора.