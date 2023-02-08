ВОЙНА В Украине В Испании погрузили на судно бронетранспортеры M113 для Украины - СМИ

2023-02-08 21:00

20 бронетранспортеров M113, которые Испания отправит в Украину из порта Бильбао, уже на борту. Об этом сообщает Europa Press.

Детали

Издание пишет, что загрузка техники на судно Finneco 1, которое пришвартовано в Бильбао, происходила 7 февраля с 16:50 до 17:00 (17:50 до 18:00 по киевскому времени).

Europa Press добавляет, что отправка судна к месту назначения должна начаться в ближайшее время.

Напомним

Польша отправит в Украину оборудование, необходимое для восстановления энергетического сектора.