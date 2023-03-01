ВОЙНА В Украине Наступление роССиян под Кременной захлебнулось – ISW

2023-03-01 18:00

Российское наступление на линии Сватово-Кременная, вероятно, терпит неудачу. Об этом сообщает в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские войска ведут ограниченные наземные атаки вблизи города Сватово и Новоселовского. Также российские войска нанесли ограниченные наземные удары вблизи Кременной.

Институт отмечает, что российские войска не достигли значимых успехов в районе Кременной, где они пытаются наступать сразу на нескольких участках. При этом аналитики ссылаются на оценки как украинского Генштаба, так и российских же "военкоров".

"Хотя российские силы в Луганской области все еще имеют инициативу, российские наступательные операции в Луганской области неудачны, подтверждая предварительную оценку ISW о том, что для наступления российских войск в Луганской области не хватает достаточных резервов для увеличения масштаба или интенсивности наступления", – говорится в новой сводке.

Война в Украине – текущая ситуация

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 12 авиаударов по территории Украины. В Генштабе предупреждают, что уровень угрозы ракетных ударов остается высоким по всей территории Украины.

Ситуация в Бахмуте остается крайне тяжелой, а интенсивность боев нарастает. По словам президента Владимира Зеленского, на этом фоне продолжается подготовка украинских военных к освобождению оккупированных Россией земель.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что ВСУ могут пойти в контрнаступление в ближайшие недели. По его оценке, это произойдет в течение одного-двух месяцев.