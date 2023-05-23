ВОЙНА В Украине В ISW рассказали о ситуации в районе Кременной

2023-05-23 16:48

Российские войска продвинулись к фильтрационной станции на юго-восточной окраине Белогоровки возле Кременной.

Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Купянском направлении. В частности, они вели безуспешные наступательные действия в направлении Масютовка в 13 км к северо-востоку от Купянска.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). В отчете отмечается, что по заявлениям российского минобороны, подразделения Западной группы войск будто бы остановили три украинские диверсионно-разведывательные группы примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска.Также россияне сообщили, что ВСУ якобы могут готовиться к атаке позиций российской 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на этом участке фронта.

Кроме того, как сообщили аналитики, российские оккупанты продолжали наземные атаки и постепенно продвигались к югу от Кременной. На кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвинулись к фильтрационной станции на юго-восточной окраине Белогоровки, которая находится в в 13 км к югу от Кременной.

Безуспешные наступательные операции оккупанты вели в районе Ивано-Даровки в 23 км к югу от Кременной.

Ситуация в Луганской области

В районе Кременной постоянно идут бои. Также напряженная Ситуация наблюдается и возле Сватово. Там против ВСУ воюют боевики Л/ДНР, чеченские наемники и кадровые российские военные.

При этом ВСУ наносят прицельные удары по объектам оккупантов в тылу в Луганской области.

15 мая в Институте изучения войны сообщали, что части российской 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) установили первые рубежи обороны вдоль железной дороги возле Новоселовского, а сами покинули этот населенный пункт.