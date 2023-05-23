ВОЙНА В Украине В ISW рассказали о ситуации в районе Кременной

2023-05-23 16:48

 

Российские войска продвинулись к фильтрационной станции на юго-восточной окраине Белогоровки возле Кременной.

Российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки на Купянском направлении. В частности, они вели безуспешные наступательные действия в направлении Масютовка в 13 км к северо-востоку от Купянска.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). В отчете отмечается, что по заявлениям российского минобороны, подразделения Западной группы войск будто бы остановили три украинские диверсионно-разведывательные группы примерно в 20 км к юго-востоку от Купянска.Также россияне сообщили, что ВСУ якобы могут готовиться к атаке позиций российской 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) на этом участке фронта.

Кроме того, как сообщили аналитики, российские оккупанты продолжали наземные атаки и постепенно продвигались к югу от Кременной. На кадрах с геолокацией видно, что российские войска продвинулись к фильтрационной станции на юго-восточной окраине Белогоровки, которая находится в в 13 км к югу от Кременной.

Безуспешные наступательные операции оккупанты вели в районе Ивано-Даровки в 23 км к югу от Кременной.

Ситуация в Луганской области

В районе Кременной постоянно идут бои. Также напряженная Ситуация наблюдается и возле Сватово. Там против ВСУ воюют боевики Л/ДНР, чеченские наемники и кадровые российские военные.

При этом ВСУ наносят прицельные удары по объектам оккупантов в тылу в Луганской области.

15 мая в Институте изучения войны сообщали, что части российской 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) установили первые рубежи обороны вдоль железной дороги возле Новоселовского, а сами покинули этот населенный пункт.

subscriber subscriber

Еще по теме

Оккупанты снизили темпы наступательных действий в Бахмуте - раскрыта реальная причина

2023-05-23 15:37

Украина в пиковые часы все еще вынуждена импортировать электроэнергию

2023-05-19 13:30

Бои за Бахмут продолжаются, ситуация контролируемая – Сырский

2023-04-18 19:56

ISW: утечка секретных документов США обнажила страх оккупантов перед контрнаступлением ВСУ

2023-04-08 16:07

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Стыдно паспорт показать. Маляр объяснила восстание против путина в Белгородской области

2023-05-23 20:37

видео В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия рф - РосСМИ

2023-05-23 19:48

Отход "Вагнера" с передовой с 1 июня позволит ВСУ начать контратаки – ISW

2023-05-23 19:04

В Украине создадут Корпус морской пехоты с новыми бригадами – Зеленский

2023-05-23 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Стыдно паспорт показать. Маляр объяснила восстание против путина в Белгородской области 2023-05-23 20:37
видео В Брянской области загорелся склад оборонного предприятия рф - РосСМИ 2023-05-23 19:48
Отход "Вагнера" с передовой с 1 июня позволит ВСУ начать контратаки – ISW 2023-05-23 19:04
В Украине создадут Корпус морской пехоты с новыми бригадами – Зеленский 2023-05-23 18:26