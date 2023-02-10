Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое наступление оккупантов возможно в Харьковской или Запорожской областях. Об этом он сказал в интервью Reuters.
По словам Данилова, активизация наступательных действий врагасвязана с годовщиной войны.
"Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты, - отметил секретарь СНБО.
Напомним, по данным СМИ, российские оккупанты в течение ближайших 10 дней намерены осуществит масштабное наступление, чтобы захватить Донбасс, пока Украина не получила мощные танки от западных партнеров.
Как ранее сообщили в ГУР, враг может начать наступление с трех возможных направлений - в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской. При этом в Херсонской области и в Крыму орки скорее всего попытаются вести оборону.