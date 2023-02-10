ВОЙНА В Украине Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал два вероятных направления наступления оккупантов

2023-02-10 08:26

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что новое наступление оккупантов возможно в Харьковской или Запорожской областях. Об этом он сказал в интервью Reuters.

По словам Данилова, активизация наступательных действий врагасвязана с годовщиной войны.

"Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты, - отметил секретарь СНБО.

Напомним, по данным СМИ, российские оккупанты в течение ближайших 10 дней намерены осуществит масштабное наступление, чтобы захватить Донбасс, пока Украина не получила мощные танки от западных партнеров.

Как ранее сообщили в ГУР, враг может начать наступление с трех возможных направлений - в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской. При этом в Херсонской области и в Крыму орки скорее всего попытаются вести оборону.

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