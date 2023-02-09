ВОЙНА В Украине Враг массированно обстрелял приграничные районы Харьковской области

2023-02-09 13:35

В течение минувших суток войска врага массированно обстреливали приграничные населенные пункты в трех районах Харьковской области, два человека погибли и пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он уточнил, что под вражеским огнем находились не менее 23 населенных пунктов в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах.

Для ударов по Котляровке и Табаевке оккупанты применяли боевую авиацию.

В Волчанске повреждены многоквартирные и частные жилые дома, произошли пожары, повреждено здание подразделения ГСЧС.

"В результате массированных обстрелов Чугуевского района получили ранения и были госпитализированы пять гражданских лиц, в том числе ребенок. В пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела погибли два человека", подчеркнул Синегубов.

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