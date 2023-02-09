ВОЙНА В Украине видео Зеленский выступил перед Европарламентом: главные заявления

2023-02-09 16:30

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибыл в Брюссель вместе с французским коллегой Эммануэлем Макрон. Украинский лидер выступает в Европарламенте, а также посетит саммит ЕС.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. В сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина", - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заверила, что европейские политики будут поддерживать Украину на каждом шагу на пути к ЕС. Глава Еврокомиссии лично встречала Зеленского и Макрона в аэропорту.

Главные заявления президента:

Для Украины путь в Европу - путь домой.

Тотальная война, развязанная Россией, не только за территорию в той или иной части Европы - ее угроза лишь в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима.

Российский режим ненавидит какую-либо социальность и разнообразие и сознательно инвестирует в ксенофобию. Он пытается сделать частью нормальности на нашем континенте все нечеловеческое, что было в 1930-1940-х годах. Но навечно ли это? Вопросы для всех нас. Ответ - нет.

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн граждан - тела, несущие оружие Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год за годом уничтожал то, что мы видим в соне нашей с вами Европы. Ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в РФ, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен - их родных и кошельков. Все остальные для Кремля, все 140 миллионов граждан - только тела, способные нести оружие в Украину, держать других в повиновении, или держать в покорности себя.

Сегодня мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира и должны защититься ... Будет ли это возможным, если не преодолеть эту антиевропейскую силу, стремящуюся украсть у нас с вами Европу? Нет. Только наша победа все это гарантирует, каждую из наших общих европейских ценностей, наша обязательная победа.

Судьба Европы никогда не зависела только от политиков. Не должно быть такой иллюзии и сейчас. Каждый и каждая - важны. Каждый и каждая - сильны. Каждый и каждая способны повлиять на наш общий результат, на нашу общую победу.

Мы не полагаемся на слова - мы действуем. Мы не пасуем перед врагом - мы стоим. Мы не теряем время - мы меняемся и меняем. Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе и заботимся о нашей Европе.

Впервые в истории Европейский союз оказывает помощь такого масштаба… Мы приближаемся к Евросоюзу. Побеждающая Украина будет членом Евросоюза

Президент Владимир Зеленский завершил свою речь под громкие и длинные аплодисменты, после чего раздался гимн Украины и ЕС. Вместе с главой Европарламента Робертой Метсолой глава государства развернул на трибуне флаг ЕС.