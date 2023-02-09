ВОЙНА В Украине видео Зеленский выступил перед Европарламентом: главные заявления

2023-02-09 16:30

 

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибыл в Брюссель вместе с французским коллегой Эммануэлем Макрон. Украинский лидер выступает в Европарламенте, а также посетит саммит ЕС.

"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. В сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина", - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заверила, что европейские политики будут поддерживать Украину на каждом шагу на пути к ЕС. Глава Еврокомиссии лично встречала Зеленского и Макрона в аэропорту.

Главные заявления президента:

  • Для Украины путь в Европу - путь домой.
  • Тотальная война, развязанная Россией, не только за территорию в той или иной части Европы - ее угроза лишь в том, что есть диктатор с безумными запасами советского оружия и оружия от других диктатур, в частности, от иранского режима.
  • Российский режим ненавидит какую-либо социальность и разнообразие и сознательно инвестирует в ксенофобию. Он пытается сделать частью нормальности на нашем континенте все нечеловеческое, что было в 1930-1940-х годах. Но навечно ли это? Вопросы для всех нас. Ответ - нет.

  • Кремлю важны только кошельки, а 140 млн граждан - тела, несущие оружие

    Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год за годом уничтожал то, что мы видим в соне нашей с вами Европы. Ценность человеческой жизни была полностью уничтожена и в РФ, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен - их родных и кошельков.

    Все остальные для Кремля, все 140 миллионов граждан - только тела, способные нести оружие в Украину, держать других в повиновении, или держать в покорности себя.

  • Сегодня мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира и должны защититься... Будет ли это возможным, если не преодолеть эту антиевропейскую силу, стремящуюся украсть у нас с вами Европу? Нет. Только наша победа все это гарантирует, каждую из наших общих европейских ценностей, наша обязательная победа.

  • Судьба Европы никогда не зависела только от политиков. Не должно быть такой иллюзии и сейчас. Каждый и каждая - важны. Каждый и каждая - сильны. Каждый и каждая способны повлиять на наш общий результат, на нашу общую победу.

  • Мы не полагаемся на слова - мы действуем. Мы не пасуем перед врагом - мы стоим. Мы не теряем время - мы меняемся и меняем. Европа всегда будет оставаться свободной, пока мы вместе и заботимся о нашей Европе.
  • Впервые в истории Европейский союз оказывает помощь такого масштаба… Мы приближаемся к Евросоюзу. Побеждающая Украина будет членом Евросоюза

Президент Владимир Зеленский завершил свою речь под громкие и длинные аплодисменты, после чего раздался гимн Украины и ЕС. Вместе с главой Европарламента Робертой Метсолой глава государства развернул на трибуне флаг ЕС.

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