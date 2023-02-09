ВОЙНА В Украине Сунак пообещал усилить ПВО Украины и заявил об обсуждении дальнобойных ракет

2023-02-09 17:30

 

Британский премьер соглашается, что для решающей победы Украины на поле боя понадобятся дальнобойные ракеты.

Премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал усиление системы ПВО Украины в ближайшие недели и сообщил, что продолжаются обсуждения о предоставлении государству дальнобойных ракет.

Об этом глава британского правительства сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции на военной базе в графстве Дорсет.

Сунак рассказал, что украинский президент проинформировал его о самых неотложных потребностях ВСУ. В частности, речь идет о системах ПВО и ракетах дальнего радиуса действия.

"И об этом мы ведем разговор в последнее время, а именно о том, как мы можем обеспечить противовоздушную оборону для защитного украинского населения", – сказал премьер Великобритании.

В этом контексте он напомнил, что государство предоставило Украине тысячи зенитных ракет и системы ПВО для сбивания вражеских целей в воздухе.

"И мы продолжим это делать и больше в ближайшие несколько недель", – заверил Сунак.

Он также сослался на слова Зеленского и сказал, что самое решающее значение имеют основные боевые танки и дальнобойные ракеты.

Британский премьер рассказал, что его разговор с украинским президентом касался планов, предусматривающих решающую победу Украины на поле боя. Сунак сказал, что для этого понадобятся дальнобойные ракеты, и разговоры по ним продолжаются. Политик выразил надежду, что Британия будет занимать лидерскую позицию в этом вопросе.

Напомним, Зеленский 8 февраля прибыл в Британию, где провел встречу с Сунаком, выступил перед парламентом страны и встретился с королем Чарльзом III. Президент сообщил, что ключевой темой разговора было оборонное сотрудничество. В частности, Зеленский рассказал Сунаку о нуждах ВСУ в вооружении и военной технике.

Президент также в выступлении перед британским парламентом призвал передать истребители. Позже представитель британского премьера заявил, что в правительстве рассматривают такую возможность, однако решение не будет принято в краткосрочной перспективе.

Сунак также пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину до ее победы в войне с РФ.

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