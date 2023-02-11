ВОЙНА В Украине роССийские войска понесли тяжелые потери возле Бахмута и Угледара - британская разведка

2023-02-11 09:00

 

В районе Бахмута оккупанты продвинулись на запад на 2-3 км и возле Угледара продвинулись на западной окраине города.

Российские оккупационные войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области, но понесли тяжелые потери.

"На северных окраинах города Бахмут Донецкой области силы группы "Вагнер" продвинулись дальше на запад на 2-3 км, контролируя сельскую местность возле главной дороги M-03 до города", - сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В частности, как отмечает британская разведка, российские силы все больше доминируют на северных подходах к Бахмуту.

"На юге российские подразделения продвинулись на западной окраине города Угледар, где они возобновили наступательные операции в конце января ", - отметили в разведке.

Однако, как подчеркивается, российские подразделения, предположительно, понесли особо тяжелые потери возле Угледара, поскольку были задействованы неопытные подразделения.

"В одном инциденте после неуспешного наступления российские войска, очевидно, сбежали и бросили по меньшей мере 30 почти неповрежденных бронированных машин", - добавили в британской разведке.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются вести наступление на пяти направлениях на востоке Украины. В частности, пытаясь взять под полный контроль территорию Донецкой и Луганской области, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, по всей линии фронта в последние дни ощущается эскалация боевых действий. Ситуация ухудшилась на трех основных направлениях в Донецкой области.

Ранее боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко также заявлял, что на Донетчине и Луганщине фиксируется активизация фронта. На линии соприкосновения продолжаются огневые контакты с российскими оккупантами. Ситуация в этих областях напряженная.

subscriber subscriber

Еще по теме

За сутки наша Армия отбила 19 атак оккупантов в трех областях Украины

2023-02-09 11:34

Оборона Бахмута: ВСУ отбивают атаки противника на две ключевые трассы, — Генштаб

2023-02-08 18:30

фото Оккупанты хотят лишить Бахмут снабжения, ВСУ разбили врага у Угледара: карты боев

2023-02-07 19:30

ВСУ отразили врага у Бахмута и Кременной, роССияне обсуждают усилия на пяти направлениях — Генштаб

2023-02-07 17:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Нидерланды обсуждают возможность предоставления Украине истребителей F-16

2023-02-11 11:00

Украина готова применить британские ракеты для удара по Крыму — The Times

2023-02-11 10:00

роССийские войска понесли тяжелые потери возле Бахмута и Угледара - британская разведка

2023-02-11 09:00

фото США перекинули озброєний сотнею крилатих ракет есмінець USS Nitze до Чорного моря

2023-02-10 22:12
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Нидерланды обсуждают возможность предоставления Украине истребителей F-16 2023-02-11 11:00
Украина готова применить британские ракеты для удара по Крыму — The Times 2023-02-11 10:00
роССийские войска понесли тяжелые потери возле Бахмута и Угледара - британская разведка 2023-02-11 09:00
фото США перекинули озброєний сотнею крилатих ракет есмінець USS Nitze до Чорного моря 2023-02-10 22:12