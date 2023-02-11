ВОЙНА В Украине Подоляк: в 2023 году Украина получит дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию

2023-02-11 16:00

 

Михаил Подоляк уверен, что в 2023 году Украина получит и дальнобойные ракеты, и штурмовую авиацию. Об этом советник главы Офиса президента заявил в эфире телемарафона.

Цитата

"И штурмовая авиация, и дальнобойные ракеты точно будут, но это опция переговоров. В Европе есть полное понимание того, что нужно ускорить завершение войны, чтобы россия не могла перевести ее на затяжную стадию. Поэтому ведем переговоры. Они крайне интенсивны", – сказал он.

"Все необходимые инструменты для завершения войны, включая дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию, Украина получит в 2023 году", - добавил он, отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли поставлена боевая авиация и дальнобойные ракеты именно в этом году.

subscriber subscriber

Еще по теме

Наступление рф, которого все ожидали, уже началось – Подоляк

2023-02-11 12:00

Украина готова применить британские ракеты для удара по Крыму — The Times

2023-02-11 10:00

Подоляк назвал сроки принятия решения по истребителям для Украины

2023-02-09 22:00

Сунак пообещал усилить ПВО Украины и заявил об обсуждении дальнобойных ракет

2023-02-09 17:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Подоляк: в 2023 году Украина получит дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию

2023-02-11 16:00

фото «Укроборонпром» показал 120-мм мину – первый продукт совместного производства со страной-членом НАТО

2023-02-11 14:00

Зеленский прокомментировал случаи уклонения от мобилизации

2023-02-11 13:00

Наступление рф, которого все ожидали, уже началось – Подоляк

2023-02-11 12:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Подоляк: в 2023 году Украина получит дальнобойные ракеты и штурмовую авиацию 2023-02-11 16:00
фото «Укроборонпром» показал 120-мм мину – первый продукт совместного производства со страной-членом НАТО 2023-02-11 14:00
Зеленский прокомментировал случаи уклонения от мобилизации 2023-02-11 13:00
Наступление рф, которого все ожидали, уже началось – Подоляк 2023-02-11 12:00