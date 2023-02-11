ВСУ используют HIMARS и другие установки только для целей, которые подтверждают США

Украина считает, что такое взаимодействие с США может помочь убедить Вашингтон передать Украине оружие с большим радиусом действия.
Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на украинские и американские источники.
Согласно данным американских журналистов, украинские военные почти никогда не совершают выстрелы из HIMARS и других высокоточных установок по российским военным объектам без координат от американских военных. Те находятся в Европе.
Украинская сторона считает, что такое взаимодействие с США может помочь убедить Вашингтон передать Украине высокоточное оружие с большим радиусом действия.
Военные из США говорят, что предоставление координат обеспечивает точность использования оружия и помогает экономить боеприпасы.
Американские специалисты считают, что Украина могла бы наносить удары и без помощи США, но поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы, то обычно решает не наносить удары без подтверждения со стороны американцев, добавив, что жалоб на этот процесс нет.