ВОЙНА В Украине ВСУ используют HIMARS и другие установки только для целей, которые подтверждают США

2023-02-11 17:00

 

Украина считает, что такое взаимодействие с США может помочь убедить Вашингтон передать Украине оружие с большим радиусом действия.

Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на украинские и американские источники.

Согласно данным американских журналистов, украинские военные почти никогда не совершают выстрелы из HIMARS и других высокоточных установок по российским военным объектам без координат от американских военных. Те находятся в Европе.

Украинская сторона считает, что такое взаимодействие с США может помочь убедить Вашингтон передать Украине высокоточное оружие с большим радиусом действия.

Военные из США говорят, что предоставление координат обеспечивает точность использования оружия и помогает экономить боеприпасы.

Американские специалисты считают, что Украина могла бы наносить удары и без помощи США, но поскольку Киев не хочет тратить ценные боеприпасы, то обычно решает не наносить удары без подтверждения со стороны американцев, добавив, что жалоб на этот процесс нет.

 

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