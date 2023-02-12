ВОЙНА В Украине Мы лишили роССию господства в Черном море - Резников

2023-02-12 11:00

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал потенциальные риски для южных регионов Украины в случае возможного масштабного наступления России. Он подчеркнул, что для того, чтобы был риск оккупации Одессы, врагу нужно иметь господство в Черном море, а Украина лишила РФ такой возможности.

"Я очень не люблю давать прогнозы и оценочные суждения, но для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России надо иметь господство на Черном море. Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских "Нептунов", когда по известному всем адресу крейсер "Москва" пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы "Гарпун", поэтому подойти с моря в Одессу у них я не вижу ни единого шанса", – заявил он во время пресс-конференции в Одессе.

Министр обороны добавил, что подойти по суше у оккупантов в прошлый раз не получилось. Сейчас благодаря мужественным защитникам Украины оккупанты отброшены на левый берег Днепра, что с разрушенными мостами и переправами является мощным естественным защитным барьером.

"Что касается левобережных территорий юга Украины, там группировка врага имеет возможность пополнения и вооружением и техникой, и людьми, поэтому там, конечно, ситуация более напряженная", – подчеркнул Резников.

Война в Украине: актуальные новости

Уже несколько месяцев продолжается героическая оборона Бахмута Донецкой области. Украинские и российские военные ведут артиллерийские дуэли. Кроме того, там ведутся стрелковые бои на очень коротких дистанциях.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских защитников на Донбассе. Всего за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли по меньшей мере 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков.

Кроме того, российские оккупанты начали использовать морские надводные дроны. Этот факт главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный косвенно подтвердил в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.