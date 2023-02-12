ВОЙНА В Украине В Киевской области продлили действие комендантского часа: что известно

2023-02-12 15:00

 

На территории Киевской области продлили комендантскмй час до 19 февраля 2023 года. Он будет действовать каждый день с 23:00 до 5:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Находиться ночью на улице можно только при наличии специального пропуска.

"Комендантский час в Киевской области будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00. Такие временные ограничения согласно Распоряжению Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 12 по 19 февраля", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА напомнили гражданам, что во время комендантского часа запрещается находится на улице и других общественных местах, а также перемещаться на транспорте или пешком.

"Исключение – задействованность гражданина в работе критической инфраструктуры, о чем у человека есть подтверждение в виде спецпропуска установленного образца. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность", – резюмировали в КОВА.

Напомним, в столице с 1 февраля начали действовать новые пропуски на автомобиле для передвижения в городе во время комендантского часа. Старые документы можно заменить до 15 февраля.

 

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