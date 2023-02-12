ВОЙНА В Украине Угледар «убил» наступательную инициативу роССиян — ISW

2023-02-12 21:00

Военные аналитики отмечают, что российские войска готовятся усилить свои атаки на востоке Украины. Но для начала широкомасштабной наступательной операции у россиян нет ресурсов. Кроме того, неудача под Угледаром снизила наступательный порыв захватчиков.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В Институте подчеркнули, что российские военные блогеры выглядят деморализованными перспективами кремля осуществить большое наступление. Они обвиняют администрацию путина в создании недостижимых ожиданий.

«Информация о тактических неудачах оккупантов вокруг Угледара Донецкой области еще больше ослабила веру россиян в то, что их войска способны приступить к решительной наступательной операции», — говорится в отчете.

Один из приближенных к кремлю милблогеров утверждал, что россиянам не удалось быстро продвинуться в первые дни своего наступления и захватить Угледар. Войска потеряли инициативу из-за быстрой переброски украинскими силами резервов в этот район.

«Милблогер отреагировал на вирусные кадры, на которых ВСУ уничтожают беспорядочную колонну российских механизированных войск в районе Угледара, предположив, что наступление там завершилось», — указали эксперты ISW.

В Институте изучения войны заметили, что российские военые блогеры использовали данные кадры для критики военного командования за повторение тех же провалов, которые преследовали путинскую армию в течение войны против Украины.