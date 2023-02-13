ВОЙНА В Украине ВСУ разгромили элитную бригаду оккупантов под Угледаром – Politico

2023-02-13 19:00

Российские войска теряли от 150 до 300 морских пехотинцев в день на этом направлении.

На Угледарском направлении была разгромлена элитная 155-я бригада морской пехоты ВС РФ, сообщает Politico.

"Под Угледаром и Марьинкой Донецкой области уничтожено большое количество живой силы противника, в том числе командный состав. Кроме того, за последнюю неделю противник потерял около 130 единиц техники, в том числе 36 единиц танков", - сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По словам Дмитрашковского, российские войска теряли от 150 до 300 морских пехотинцев в день под Угледаром.

155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи; во второй раз потерпели поражение под Донецком - снова оправились. А сейчас почти вся бригада уже уничтожена под Угледаром, добавил Дмитрашковский.

Однако ВСУ не спешат праздновать победу, поскольку российские войска продолжают штурмовать украинские позиции под Угледаром, Авдеевкой и Бахмутом.

"Хотелось бы, чтобы оружие от наших партнеров поступало быстрее, так как это дало бы нам возможность не только защищаться и сдерживать атаки, но и окончательно вытеснять их с нашей территории", - отметил Дмитрашковский.

Россия пошла в наступление – неудачи РФ под Угледаром

Накануне Институт изучения войны констатировал начало нового наступления России на Луганскую область. Это согласуется с данными разведки, отмечавшей, что Путин приказал захватить Донбасс до марта.

По словам эксперта Владислава Селезнева, сейчас наступление идет на пяти направлениях украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении.

Тем не менее, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ удалось вернуть некоторые утраченные позиции.

По данным нидерландского OSINT-проекта Oryx, только за три дня наступления под Угледаром и Авдеевкой российские захватчики потеряли минимум 103 единицы военной техники. Среди потерь 36 боевых танков. Потери РФ под Угледаром и Бахмутом подтверждает британская разведка. Результаты таких штурмов для РФ были минимальными.

По мнению Института изучения войны, Россия готовится усилить свои атаки на востоке Украины в ближайшие несколько недель. Однако у нее нет ресурсов, нужных для начала такой широкомасштабной наступательной операции.