ВОЙНА В Украине ВСУ поразили казармы роССиян у Мариуполя - мэрия

2023-02-13 17:00

 

Ликвидации подверглись не только вражеские казармы, но также грузовики с боекомплектами, отметил Петр Андрющенко.

Украинские защитники поразили казармы российских оккупантов, а также четыре вражеских грузовика с полными боекомплектами в поселке Никольское под Мариуполем. Таковы последствия взрывов вечером 12 февраля. Об этом заявил советник мариупольского головы Петр Андрющенко на своем Telegram-канале в понеделник, 13 февраля.

Чиновник также опубликовал фотографии поврежденного здания с проломленной крышей, в которой размешалась казарма с российскими военными.

"Последствия "хлопка" в Никольском. Кроме поражения казарм оккупантов, попало в четыре грузовика полных боекомплекта. Отсюда и детонация. Какой хороший вечер воскресенья. Предвестники деоккупации", - отметил он. 

Как известно, 12 февраля в 22:00 в Мариуполе раздались три громких взрыва, также известно о попадании в расположение россиян в с. Никольское в помещении школы.

После взрывов некоторое время были слышны звуки детонации.

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