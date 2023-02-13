ВОЙНА В Украине рф преувеличивает мощь своих наступлений - ISW

2023-02-13 21:30

Российская пропаганда рассчитывает на деморализацию украинцев преувеличением своих "побед", считают аналитики.

Кремль преувеличивает важность каждого тактического наступления в своих ИПСО, чтобы деморализовать украинцев и заставить Запад усомниться в важности военной поддержки Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

РФ пытается убедить страны Запада, что Украина "не сможет противостоять" якобы подавляющей силе российских наступлений, несмотря на то, что их результаты в итоге не окажут стратегического результата на поле боя.

Преувеличение мелких побед позволило Кремлю объяснить для россиян медленные темпы наступления оккупантов.

"Обе версии повествования - ожидаемый блицкриг в начале вторжения 24 февраля и впечатление о неудержимом, хотя и медленном, наступлении во время ее второй фазы - отчасти предназначались для сдерживания предоставления западной помощи", - отмечают в ISW.

Российские пропагандисты в своих ИПСО стремились укрепить представления о мощи РФ до вторжения и приуменьшить успешное сопротивление Украины в надежде, что Запад якобы откажется от поддержки Украины.

"В этом они потерпели неудачу", - резюмировали аналитики.

Как известно, информационные спецоперации - одно из средств по принуждению Украины к мирным переговорам с Россией. Враг усилил этот вид давления на Украину вместе с попытками военного наступления.