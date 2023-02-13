ВОЙНА В Украине документ Впервые за долгое время в энергосистеме Украины нет дефицита - отключений не планируется

2023-02-13 13:32

​Наразі дефіцит потужності в енергосистемі поки що відсутній. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання

Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях, зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання.

Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні поки що не доводились. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка.

Однак через пошкоджену мережеву інфраструктуру в Одесі діють графіки погодинних відключень.

У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у м. Київ у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання.