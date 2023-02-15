ВОЙНА В Украине Іран модифікував свої безпілотники, щоб збільшити шкоду цивільній інфраструктурі України

2023-02-15 15:38

Такого висновку дійшли фахівці з британської слідчої організації Conflict Armament Research разом із українськими військовими, коли дослідили вцілілу боєголовку Shahed-131, знайдену в Одеській області в жовтні 2022 року, повідомляє CNN.

Аналітики групи вважають, що боєголовку модифікували нашвидкуруч — шари з десятками дрібних уламків, які під час удару розлітаються на велику відстань, погано підігнані одне до одного.

Крім цього, по колу боєголовки розташовані ще 18 більш дрібних «зарядів», які після детонації розлітаються на 360 градусів та здатні пробити броню.

«Ніби вони подивилися на готову боєголовку і сказали: «Як ми можемо зробити її ще більш руйнівною?», — зазначив Демієн Сплітерс, один із дослідників.

За його словами, боєголовки для ураження бойових цілей, на кшталт танків чи артилерійських систем, зазвичай влаштовані інакше та містять передній кумулятивний заряд. Однак боєголовка, досліджена CAR, передбачає радіальний кумулятивний ефект для збільшення площі ураження.