ВОЙНА В Украине Украинские защитники за сутки сбили два вражеских самолета

2023-02-14 12:27

Украинские военные за сутки уничтожили два российских самолета. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"13 февраля, в полдень, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожены два вражеских самолета – штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24м", – говорится в сообщении.

Ранее стало также известно, что над Бахмутом украинские защитники сбили Су-24, из кабины которого главарь чвк вагнер евгений пригожин вызывал Владимира Зеленского на "воздушный бой".

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ разгромили элитную бригаду оккупантов под Угледаром – Politico

2023-02-13 19:00

фото Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ: в Севастополе замечены грузовики с ДОТами

2023-02-13 17:30

ВСУ поразили казармы роССиян у Мариуполя - мэрия

2023-02-13 17:00

фото В небе над Канадой сбили неизвестный летательный объект: Трюдо рассказал об инциденте

2023-02-12 10:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Отключений света не будет! В энергосистеме Украины больше нет дефицита мощности

2023-02-14 13:35

Украинские защитники за сутки сбили два вражеских самолета

2023-02-14 12:27

видео Стало відомо, коли Україна отримає надсучасну протиракетну систему Mamba SAMP-T

2023-02-14 11:33

Посольство США на россии призвало американцев немедленно уехать из страны

2023-02-14 10:25
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Отключений света не будет! В энергосистеме Украины больше нет дефицита мощности 2023-02-14 13:35
Украинские защитники за сутки сбили два вражеских самолета 2023-02-14 12:27
видео Стало відомо, коли Україна отримає надсучасну протиракетну систему Mamba SAMP-T 2023-02-14 11:33
Посольство США на россии призвало американцев немедленно уехать из страны 2023-02-14 10:25