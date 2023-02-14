ВОЙНА В Украине Украинские защитники за сутки сбили два вражеских самолета

2023-02-14 12:27

Украинские военные за сутки уничтожили два российских самолета. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"13 февраля, в полдень, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожены два вражеских самолета – штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24м", – говорится в сообщении.

Ранее стало также известно, что над Бахмутом украинские защитники сбили Су-24, из кабины которого главарь чвк вагнер евгений пригожин вызывал Владимира Зеленского на "воздушный бой".