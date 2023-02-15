ВОЙНА В Украине США готовит рекордный пакет военной помощи Украине на 10 миллиардов долларов

2023-02-15 13:34

США готують для України рекордний пакет допомоги на загальну суму близько $10 млрд, — The Washington Post.

Джерела видання повідомляють, що пакет включатиме і військову допомогу, і пряму бюджетну підтримку та буде приурочений до річниці російського вторгнення. Приблизно в цей же час США також оголосять про нові санкції проти рф.

Представники Білого дому вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли оркостан розпочне наступ, а Україна розпочне контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території.