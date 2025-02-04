Политика Дональд Трамп навязывает Киеву сделку "недра в обмен на оружие"

2025-02-04 10:26

Трамп навязывает Киеву сделку "недра в обмен на оружие". Он предложил продолжить военную помощь Украине под гарантии редкоземельных металлов.

Если в прошлую свою каденцию он обсуждал с Киевом сделку по приоритету для американских кампаний на пост-военное восстановление Украины (что нас вполне устраивало), то теперь предлагается платить натурой, самим нашим нутром.

Ведь абсолютно очевидно, что "помощь" превращается в кредит, рассчитаться по которому не будет возможности. И "под гарантии" означает стопроцентная передача Штатам прав на бесконтрольную разработку украинских недр.

И если раньше мы имели дело с SHELL, заинтересованной Черноморским газом, то уже во время "гибридной войны" Штаты потребовали и получили одобрение на добычу сланцевого газа во Львовской области. Местные власти разрешение дали, его активно продавливала праворадикальная Свобода (кто говорил, что лоббизм - это не патриотизм?). Но экологи подняли такой отчаянный вой, так кричали, что последствия добычи станут катастрофой для земель региона, что ее заблокировли - временно. Так и стоят те сланцевые поля бесконечными пустырями, превращаясь в марсианский пейзаж.

С редкоземельными металлами ситуация другая. За ними такие интересы и деньги, что экологическими криками добычу не заморозить. Темиболее, что решение по недрам принимает не парламент, а Кабмин.

А по его данным в украинских недрах - самые богатые литиевые месторождения Европы. Это 5% мировых запасов редкоземельных элементов, определяемых сейчас как "критическое сырье" (при этом сама Украина - 0,4% Земли).

По данным Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК), в украинских недрах есть 21 критический элемент из 30 известных, она - сокровищница лития, только разведанных запасов 500 тысяч тонн, прогнозных - до 5 млн.

При этом вся низкоуглеродная энергетика стоит на литии, никеле, меди, кобальте, марганце, графите, имеющихся в Украине. По прогнозамЕЖК, за 20 лет спрос на редкоземельные элементы возрастет на 40%, на никель и кобальт – на 60-70, а на литий – на 90%.

Потому уже до 2030 года в мире необходимо ввести в действие 50 литиевых, 60 никелевых и 17 кобальтовых рудников. И все это - в т ч в рамках отказа от российского газа (за что так борется Украина). При этом цены на литий и пр. растут взрывоподобго (см график).

И крупные кобальт-никелевые месторождения расположены не в зонах боевых действий, а в Среднем Приднестровье и Среднем Побужье. А запасы лития - в Кировоградской и Запорожской областях.

Если говорить об украинском кобальте, то подтвержденные залежи, по данным Госгеослужбы - 8000 тонн. Это 0,1% запасов всей планеты.

А единственный украинский Побужский ферроникелевый комбинатдолго был в запустении, возобновил деятельность в 2003 году, на проектную мощность в 1,5 млн тонн не выходил никогда, работает на импортном сырье и фактически принадлежит арабским инвесторам (данные Mind).

То есть это - огромная, некопаная ниша для американских компаний, которую давно присмотрел Трамп и выждал нужный момент, когда военную помощь Украине брать негде и когда страной руководят временщики-затейники.

Для бизнесмена-Трампа это - грамотный ход "отдайте то, что у вас зря валяется".

Для Украины же это безвыходь, растяжка и военная расплата наследием поколений - печальная неизбежность.

Янина Соколовская.