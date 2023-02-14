ВОЙНА В Украине Рядом пороховый завод. В роССийской Казани горит склад с резиной

2023-02-14 16:30

 

В российской Казани сегодня, 14 февраля произошел пожар. Там загорелся склад с резинотехническими изделиями, возле которого находится пороховой завод.

Об этом сообщает местное издание "Татар Информ".

"Пожар, черный дым от которого видели во всех районах Казани, произошел в складском помещении с резинотехническими изделиями, сообщили", - пишет издание, ссылаясь на комментарий российское МЧС.

Как стало известно, горит склад по улице Архангельская, сейчас на месте работают пожарные.

Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Между тем, Telegram-каналы пишут, что по адресу, куда выехали пожарные, расположены Волжско-Камский оконный завод, "Автотрейдсервис", "Топ-комплект", "Резерв Групп", а также ряд компаний, занимающихся окнами.

Там добавляют, что неподалеку от места пожара находится пороховой завод.

 

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