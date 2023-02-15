Главный имиджевый проект Украины – «Зерновой коридор» – уже через полгода после запуска оказался на грани международного скандала. Коррупционную составляющую зафиксировали в FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network – сеть по борьбе с финансовыми преступлениями). Это бюро министерства финансов США, которое собирает и анализирует информацию о финансовых операциях с целью борьбы с отмыванием денег внутри страны и за рубежом, а также расследует другие громкие финансовые преступления. Зеленскому, очевидно, намекнули, коррупция такого уровня подорвет доверие мирового сообщества к нему как к лидеру.

Чтобы показательно замять дело о крупномасштабной коррупции в Украине, Министру инфраструктуры Кубракову (в чьем ведомстве творится беспредел), необходимо было срочно высветить виноватых. 3 января в прессе неожиданно появляется информация о том, что СБУ раскрыло преступную схему: существенная часть украинского зерна вывозилась неучтенкой. Предприниматели скупали зерновые у фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов. В дальнейшем продукцию перепродавали через несколько компаний с признаками рисковости, а затем отправляли на экспорт. Афера масштабная: в экспортной теневой схеме фигурирует 370 (!) фирм. На растерзание СБУ отдали лишь 10 мелких чиновников из таможенных подразделений и двух птиц покрупнее: Начальника департамента Государственной таможенной службы и руководителя Одесской таможни. Однако очевидно, чтобы иметь наглость организовать такую масштабную аферу на гуманитарном проекте под эгидой президента, у таможенников были высокопоставленные покровители.

А Васька слушает да ест…

Юрий Васьков – прямой куратор «зернового коридора». К кормушке его поставил Кубраков, сделав замом сразу после своего назначения. Кубракова не смутило то, что имя чиновника из Одессы неоднократно фигурирует в уголовных делах о мошенничестве, причем в особо крупных размерах и по той же зерновой теме. В данный момент Национальная полиция Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора расследует факты нанесения многомиллионного ущерба государству фирмами, созданными де-факто под началом Васькова за 2020-21гг. (ЕРДР 12021000000000254 от 18.02.21-ч.5 ст.191 УК Украины). Де-юре Васьков не светится – у него богатый опыт в создании схем. Перебежчик из Партии Регионов, чиновник-коррупционер прочно закрепился среди «слуг» и активно грабит государственное добро. Фирмы, фигурирующие в деле, оформлены на его дядю Василия Васькова.

Новый подвид чиновников: отряд – крысиные

Итак, по данным Государственной таможенной службы, в 2022 году Украина экспортировала 22,024 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых только в декабре – 4,141 млн тонн. Сколько же всего было вывезено за год войны зерна, сказать сложно. Вполне понятно, что прибыль высокопоставленных чиновников, которые курируют зерновую сделку, исчисляется колоссальными суммами. Кстати, с первых дней работы «зернового коридора» Васьков поставил на ключевые должности своих ближайших “соратников” – кумовей Вячеслава Вороного и Руслана Сахаутдинова. По предварительным подсчетам только за август-сентябрь 22 года из Черноморского, Южного и Одесского порта было вывезено более 1 млн тонн зерновых сомнительного происхождения. Очевидно, что продавцы зерна, напомним, 370 (!) компаний, вряд ли бы заходили в эту схему без гарантий, что обо всем договорено в Киеве. Однако «виновные» из числа таможенников пойманы, дело предано огласке, зарубежные партнеры успокоены, можно продолжать.

Большая распродажа

Васьков и Кубраков греют руки не только на вывозе зерна, они продают морские порты Украины. В январе к спешной приватизации подготовили Усть-Дунайский. Против продажи порта выступил его трудовой коллектив, который направил письма правительству, Верховной Раде и ФГИУ с призывом отсрочить приватизацию до послевоенного времени. Также Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно было рассмотреть заявление, в котором должностные лица Фонда госимущества обвиняются в противоправных действиях во время подготовки и проведения приватизационного конкурса. Однако проверки НАБУ Кубраков с Васьковым решили не дожидаться, порт спешно продали, а к аукциону подготовили еще один крупный объект морской инфраструктуры – Белгород-Днестровский морской порт. Его приватизация скорее всего произойдет уже через 2 недели. Зачем так спешно во время войны чиновники продают морские порты?! – Ответ очевиден: ради крупных откатов и наживы.

Амулет абсолютной неприкосновенности

Очевидно, что в Украине образовался новый подвид чиновников: не просто с протекцией и хорошим образованием, а имеющих амулет абсолютной неприкосновенности. Серые схемы доходов разрабатываются на высоком уровне, а потом масштабно внедряются в ту или иную профильную структуру. Куратор морской отрасли Васьков апробировал уже десятки подобных коррупционных технологий: давление на стивидорные компании, распил средств госпредприятий с помощью различного рода фиктивных работ, услуг, тендеров и компаний-прокладок, зерновые схемы, манипуляции с буксирами… 27.06.2019 года ГБР внесло в ЕРГР по №6201900000000944 материалы (ч.2 ст.364 УК Украины) относительно должностных лиц ГП «АМПУ», ГП «ОМТП» и Министерства инфраструктуры Украины по событиям, которые происходили в период, когда Юрий Васьков был заместителем министра. Именно его считают ключевым должностным лицом в схемах, в результате которых бюджет Украины потерял сотни миллионов гривен. Однако коррупционные скандалы в отрасли только подталкивают Васькова вверх по карьерной лестнице.

А что по морякам?..

Сразу же после своего назначения Кубраков дал своему морскому Заму зеленый свет, чтобы прибрать к рукам сферу аттестации и дипломирования моряков. Чтобы осуществить задуманное, Васьков предлагает известной в морских кругах общественнице Кристине Король должность в Морской администрации, фактически устраивая сговор. Телефонная запись об этой договоренности всплывет в интернете спустя год, а пока СБУ с подачи общественников (митинги, перекрытие дорог и т.п.) блокирует реестр морских документов Украины.

Известно, что начинал Министр инфраструктуры в 2018 якобы бесплатным советником Кличко в IT сфере. Являясь профессионалом в этой области, Кубраков задумал монетизировать процесс аттестации моряков. Он объявил, что «разработает новые системные решения», читай – «новую схему». Что же по факту, блокировка реестра парализовала морскую отрасль практически на 8 месяцев и до сих пор прозрачного механизма работы в этом направлении нет.

Что поменялось, так это очередной человек Васькова на посту Главы Морской администрации. Прежнего – Киндратива он сослал подальше – в «Гидрографию». К слову, Киндратив на своей должности успевал не только подписывать нужные коррупционерам акты, последствия которых мы еще увидим, но и не забывал выписывать себе и своим двум замам огромные зарплаты: в декабре 2021 года Киндратив получил 280 тысяч гривен, за переработку, конечно же.

Игнатенко – новый человек Васькова на посту Моррада. Не сложно догадаться, почему бизнесмен – один из руководителей крупной частной компании «Нибулон», владелец кранов и пароходов, решил уйти на скромную зарплату чиновника. Очевидно, что надо помочь бизнесу из чиновничьего кресла.

Сбросить балласт

Рано или поздно Кубраков и Васьков сливают пешек: таможенников – в деле по «зерновому коридору», сейчас вот в СИЗО побывала и морская общественница Кристина Король. Кстати, представлять ее в суде взялся Масси Наем, брат Мустафы Наема (также как и Васьков – зам Кубракова).

4 февраля СБУ объявила о разоблачении должностных лиц АМПУ, которые в 2018 году присвоили 90 млн гривен, завысив стоимость дноуглубительных работ в порту Южный. Китайские подрядчики получили из бюджета Украины 60 млн долларов, деньги на счет фирмы бросили в полном объеме, а грунта вывезли в разы меньше. Экс-главу филиала Южный АМПУ – Максима Широкова задержали. За служебную халатность чиновнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

Арест экс-главы филиала «Южный» АМПУ Максима Широкова – одного из подконтрольных Васькову чиновников.

Дноуглубительные работы в порту «Южный»: китайские подрядчики помогают украинским чиновникам осваивать бюджетные деньги.

Также недавно под раздачу попали мелкие коррупционеры из Капитании Одесского порта, продлевавшие морякам документы без их присутствия в Украине. Очевидно стоит приготовиться и Юлии Ворона – первому заму в Морской администрации, которая сидит на схеме «создай дефицит паспортов – поимей на кармане наличку» и некоторым другим разменным монетам Васькова и Кубракова.

Орден – За коррупцию, медаль – За взятку

В разгар аферы с зерном – 24 августа 22 года Кубраков получает Орден «За заслуги», это значит, что государство отметило добросовестное выполнение профессиональных обязанностей и ценит весомый личный вклад чиновника в развитие различных сфер жизни. Судя по такой логике скоро и Васькова ждет Орден – «За создание и внедрение коррупционных схем в морскую отрасль Украины». Очевидно, что безнаказанность приводит к тому, что крыс в министерстве становится все больше, а тяга к крысятничеству все сильнее.

Источник: seainform.com